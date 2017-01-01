На Седова мужчина на "Шевроле" проехал на "красный" и отправил в больницу двух женщин и двух детей

При этом сам не пострадал.

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«На Седова мужчина на "Шевроле" проехал на "красный" и отправил в больницу двух женщин и двух детей »