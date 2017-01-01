Под Зеленогорском встреча с БМВ закончилась для 27-летнего байкера смертью (видео)

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Обсуждение темы:

«Под Зеленогорском встреча с БМВ закончилась для 27-летнего байкера смертью (видео)»

Неzнайка. 02.05 10:55 [ + 9 – ]

Открыл парень сезон((( О родителях думайте, не стоит мото родительских слез...

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 02.05 12:51 [ + 0 – ]

Несмотря на статистику смертей среди байкеров, число их с каждым годом только возрастает

арнольд питерский 02.05 14:34 [ + 4 – ]

до хрустов не как не дойдет, что гонять по российским дорогам это смертоубийство