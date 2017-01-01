Лысый мужчина с пистолетом бегал за прохожими возле кинотеатра на Петроградке

Пока что найти дебошира не удалось.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Лысый мужчина с пистолетом бегал за прохожими возле кинотеатра на Петроградке»