В областном лесу больше 30 человек три часа искали двух школьников, отправившихся в экспедицию к норе бобра

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«В областном лесу больше 30 человек три часа искали двух школьников, отправившихся в экспедицию к норе бобра»

Hиф-Hиф 02.05 10:37 [ + 2 – ]

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не обнаружили ничего, кроме испуга. "Глаза по пять копеек"

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Какой же это испуг? Испуг -- это когда глаза по семь копеек. Вот вылез бы бобер из норы, был бы им испуг. Два испуга. Каждому.