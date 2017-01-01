В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео)
- Крем от геморроя «Здоров»
- В массовой драке на Марата юноши выясняли отношения при помощи кулаков и кирпича (видео)
- В Орехово из озера достали тело неизвестного мужчины
- Открытие в лечении варикоза
- На Синявинских высотах водитель-поисковик подорвался на противотанковой мине
- За месяц от укуса клещей пострадали уже более сотни петербуржцев
- С 5 мая ограничат движение на трех перекрестках с Невским проспектом
- На Пограничника Гарькавого в припаркованной "Газели" нашли мертвого мужчину
- В Сестрорецке "Дэу" во время обгона лоб в лоб столкнулась с КамАзом, груженным щебнем
- В Сясьстрое 6-летний мальчик разбил голову, упав со стола
- На развязке ЗСД с Богатырским проспектом с 15 мая вырастет тариф для водителей легковушек без транспондеров
- Непродолжительное тепло в Петербурге сменится очередным похолоданием
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Народный избранник, гляжу, предусмотрительно очочки нацепил. Видать, опасается, что в ..., пардон, в одухотворенный светлый лик ему плеснут какое-нибудь гуано.
Люди, кстати, заметили одну особенность пид...ов - от едро! Стоит, людям выступить за свои права, против нищеты, коррупции, против "Платона"-платных, азбитых дорог, выйти на акцию "Надоел!". Как тут же дырявые подходят и идут, провокаторы, вместе с митингующими. Дабы дать возможность обвинить протестующих, что они, якобы, связаны с радужными!?
Это все проплаченные властью акции, отвлекающие народ от мирных митингов против коррупции и нищеты. Вот она сортирно-мочиловская политика пукина во всей своей красе.
Наглядный пример необходимости срочного медицинского освидетельствования "народного" избранника !
Да, другого бы задержали. Полиции было море, я случайно мимо Марсова поля прошел, там хохлы своим поганым флагом размахивали, еще какие-то флаги были
Необходимо усилить охрану Виталия Валентиновича на подобных мероприятиях. Я выделил бы роту ОМОНА с полным вооружением.
Дятел Терпило, хотел поддержать, видно, радужного милонова-дерьмомета? Да проговорился случайно, как его в народе любят. Что тому нужна рота жандармов из ОМОНА. Вот так то едриста гея нашего, "любят" в народе! Что без охраны и быть ему опасно!
Раньше помогали все время...а теперича, видно, побоялись, что Милонесса получит по зубам или влагалище свое отрекламирует...
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
15:15, 24 апреля
на новости