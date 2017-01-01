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В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео)

10:03, 2 мая
Тэги: праздник, акция, виталий милонов, геи, полиция, провокации, задержания
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Тэги: праздник, акция, виталий милонов, геи, полиция, провокации, задержания
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео)»
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Hиф-Hиф 02.05 10:28 [ + 9 ]

Народный избранник, гляжу, предусмотрительно очочки нацепил. Видать, опасается, что в ..., пардон, в одухотворенный светлый лик ему плеснут какое-нибудь гуано.

Неzнайка. 02.05 10:58 [ + 16 ]

Опять это рыжее чмо пиарится...

ДeдЗахаp 02.05 11:28 [ + 15 ]

Люди, кстати, заметили одну особенность пид...ов - от едро! Стоит, людям выступить за свои права, против нищеты, коррупции, против "Платона"-платных, азбитых дорог, выйти на акцию "Надоел!". Как тут же дырявые подходят и идут, провокаторы, вместе с митингующими. Дабы дать возможность обвинить протестующих, что они, якобы, связаны с радужными!?

арнольд питерский 02.05 14:30 [ + 8 ]

Это все проплаченные властью акции, отвлекающие народ от мирных митингов против коррупции и нищеты. Вот она сортирно-мочиловская политика пукина во всей своей красе.

dexter 02.05 14:32 [ + 9 ]

Наглядный пример необходимости срочного медицинского освидетельствования "народного" избранника !

Иванов1 02.05 15:54 [ + -9 ]

Да, другого бы задержали. Полиции было море, я случайно мимо Марсова поля прошел, там хохлы своим поганым флагом размахивали, еще какие-то флаги были

Тоскливый Дятел Терпило 02.05 16:44 [ + -11 ]

Необходимо усилить охрану Виталия Валентиновича на подобных мероприятиях. Я выделил бы роту ОМОНА с полным вооружением.

Муж Лариски57,АКSМ-Зои 02.05 19:49 [ + 7 ]

Дятел Терпило, хотел поддержать, видно, радужного милонова-дерьмомета? Да проговорился случайно, как его в народе любят. Что тому нужна рота жандармов из ОМОНА. Вот так то едриста гея нашего, "любят" в народе! Что без охраны и быть ему опасно!

смерч 02.05 19:49 [ + 7 ]

А я чё то не пойму ,а чего его к своим не пустили?

монк-аль-ахри 02.05 20:04 [ + 4 ]

даже менты публично признали рыжего пидо*а провокатором.

Bloempje 02.05 21:55 [ + 3 ]

Раньше помогали все время...а теперича, видно, побоялись, что Милонесса получит по зубам или влагалище свое отрекламирует...

j T 02.05 22:06 [ + 4 ]

Всё-таки тянет его к своим..

Всего комментариев - 12

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Люди, кстати, заметили одну особенность пид...ов - от едро! Стоит, людям выступить за свои права, против нищеты, коррупции, против "Платона"-платных, азбитых дорог, выйти на акцию "Надоел!". Как тут же дырявые подходят и идут, провокаторы, вместе с митинг... в «В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео)»
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