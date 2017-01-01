«В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео)»

В Петербурге во время первомайской демонстрации едва не пострадал депутат Виталий Милонов, известный своими гомофобными взглядами. Народный избранник порывался "присоединиться" к колонне оппозиционеров, среди которых были феминистки и представители секс-меньшинств. Однако попытки провести агитацию в среде идеологических противников могли закончиться потасовкой. В итоге Милонова взял под защиту полицейский спецназ. О накале страстей свидетельствуют опубликованные видеозаписи.Первомайская колонна градозащитников, "Открытой России" и ЛГБТ-активистов начала движение около 12:00 от БКЗ по Невскому проспекту под лозунгами "Россия будет свободной", "Надоел" и "Россия без Путина". Они также требовали сохранения музейного статуса Исаакиевского собора. В момент начала марша появился депутат Милонов, который попытался преградить путь колонне оппозиционеров, пишет "Фонтанка.ру".Народный избранник решил протиснуться в середину колонны, чтобы якобы донести присутствующим свои взгляды на однополую любовь. Однако ему это не удалось. Под крики "Милонов - позор России" и "Милонов - позор Петербурга" у БКЗ возникла потасовка, утверждает издание.Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили Милонову путь для отступления на тротуар. При этом один из стражей порядка призывал оппозиционеров сохранять спокойствие. "Просьба не поддаваться на провокации", - кричал он в мегафон. Милонов храбрился, ругался матом и лез в драку, делая попытки вернуться в толпу своих оппонентов. Однако полицейские удерживали его и просили успокоиться.Спустя некоторое время депутат-"провокатор" снова попытался "влиться" в колонну, но после краткой дискуссии и отказа сойтись в поединке с одним из демонстрантов Милонов под защитой омоновцев покинул колонну оппозиционеров окончательно.Отметим, что на своей страничке в Facebook депутат-"гееборец" Милонов призывал единомышленников выйти вместе с ним и дать отпор "Радужному Первомаю". "Педерасты обозначили свою колонну - с партией "Яблоко" - и свои задачи - против Исаакиевского Собора. Радужные флаги - признак экстремизма, символ русофобии - смело вытирайте ноги об эти тряпки, пусть рука воинов будет тверда во исполнение закона и защиту общества от либерально-извращенческой скверны", - написал депутат.Оппозиционный марш "В защиту Петербурга" закончился митингом на Марсовом поле. Во время шествия были задержаны 17 ЛГБТ-активистов, в том числе двое несовершеннолетних. Демонстрантка Анна Макарова попала в больницу - она почувствовала себя плохо после жесткого задержания. У нее диагностировано сотрясение мозга, множественные ушибы.По предварительным данным, полиция пресекала попытки ЛГБТ-активистов потребовать привлечения к ответственности лидера Чечни Рамзана Кадырова за преследования геев. В частности, активисты скандировали лозунг "Кадырова в Гаагу".Как пишет Newsru.com, традиционное шествие, которое в Петербурге возглавили крупные чиновники, а также партийные и профсоюзные работники, начало в 11 утра. Участники прошли маршем от Площади Восстания по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. В колонне были губернатор города Георгий Полтавченко, председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров, представители трудовых коллективов петербургских предприятий.На Дворцовой площади для "лояльных трудящихся" был организован праздничный концерт. Полтавченко поздравил петербуржцев, напомнив, что со дня первой Первомайской демонстрации в России прошло ровно 100 лет."Ленинград, Санкт-Петербург всегда был и остается городом трудовой славы. У нас работают прекрасные специалисты, которые все делают на совесть. Поэтому петербургская экономика - одна из лучших в стране", - сказал он.Напомним,. В ответ кто-то из колонны выкрикнул "Милонов, иди сюда, я тебя поцелую", затем стали выкрикивать "Позор". Полицейские сказали, что депутат мешает проведению публичного мероприятия и заставили его уйти на тротуар. Однако тот продолжил выступление на тротуаре.