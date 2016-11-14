С фасада дома на Некрасова, который реставрировали год назад, кусок балкона упал женщине на голову

Обсуждение темы:

«С фасада дома на Некрасова, который реставрировали год назад, кусок балкона упал женщине на голову»

ДeдЗахаp 02.05 12:18 [ + 8 – ]

Понятное дело, почему отпала лепотня гастерская! Меньше надо приглашать чурок аульных поднимать нам "экономику!" У которых руки растут из того места....(ну, вы поняли с какого места)

НЕСТОР 02.05 15:58 [ + 6 – ]

Кто чинил-черножопые.