На майских праздниках приставы будут караулить должников в Пулково

Обсуждение темы:

«На майских праздниках приставы будут караулить должников в Пулково»

ДeдЗахаp 28.04 18:40 [ + 5 – ]

Пусть всю едрисню хватают и арестовывают! Они всему народу очень много задолжали и уворовали у людей. Не зря в стране кризис, безработица, нищета и зашкаливающие тарифы на коммуналку, цены в аптеках и магазинах!

Hиф-Hиф 28.04 19:40 [ + 3 – ]

Из нетленного...



Григорий

(хозяйке)

Куда ведет эта дорога?

Хозяйка

В Литву, мой кормилец, к Луёвым горам.

Григорий

А далече ли до Луёвых гор?

Хозяйка

Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые приставы.

Григорий

Как, заставы! что это значит?

Хозяйка

Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать.

От этих приставов только и толку, что притесняют прохожих, да обирают нас бедных.

Что там еще? ах, вот они, проклятые! дозором идут.

Входят приставы.

Один пристав

(другому)

Ба! да здесь попойка идет: будет чем поживиться. (Монахам.) Вы что за люди?

Варлаам

Мы божии старцы, иноки смиренные, ходим по селениям да собираем милостыню христианскую на монастырь.

Пристав

Хозяйка, выставь-ка еще вина — а мы здесь со старцами попьем да побеседуем.

Другой пристав

(тихо)

Парень-то, кажется, гол, с него взять нечего; зато старцы...

Первый

Молчи, сейчас до них доберемся. — Что, отцы мои? каково промышляете?



Hиф-Hиф 28.04 19:41 [ + 1 – ]

Продолжение



Варлаам

Плохо, сыне, плохо! ныне христиане стали скупы; деньгу любят, деньгу прячут. Мало богу дают. Прииде грех велий на языцы земнии. Все пустилися в торги, в мытарства; думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь; молишь, молишь; иногда в три дни трех полушек не вымолишь. Такой грех! Пройдет неделя, другая, заглянешь в мошонку, ан в ней так мало, что совестно в монастырь показаться; что делать? с горя и остальное пропьешь; беда да и только. — Ох плохо, знать пришли наши последние времена...

Первый пристав

Алеха! при тебе ли царский указ?

Второй

При мне.

Первый

Подай-ка сюда.

Москвы бежал некоторый злой еретик. А того беглого еретика царь приказал изловить и повесить.

Пристав

Кто здесь грамотный?

Григорий

(выступает вперед)

Я грамотный.

