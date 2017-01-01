«На майских праздниках приставы будут караулить должников в Пулково»

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Общество
Пусть всю едрисню хватают и арестовывают! Они всему народу очень много задолжали и уворовали у людей. Не зря в стране кризис, безработица, нищета и зашкаливающие тарифы на коммуналку, цены в аптеках и магазинах!
Из нетленного...
Григорий
(хозяйке)
Куда ведет эта дорога?
Хозяйка
В Литву, мой кормилец, к Луёвым горам.
Григорий
А далече ли до Луёвых гор?
Хозяйка
Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые приставы.
Григорий
Как, заставы! что это значит?
Хозяйка
Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать.
От этих приставов только и толку, что притесняют прохожих, да обирают нас бедных.
Что там еще? ах, вот они, проклятые! дозором идут.
Входят приставы.
Один пристав
(другому)
Ба! да здесь попойка идет: будет чем поживиться. (Монахам.) Вы что за люди?
Варлаам
Мы божии старцы, иноки смиренные, ходим по селениям да собираем милостыню христианскую на монастырь.
Пристав
Хозяйка, выставь-ка еще вина — а мы здесь со старцами попьем да побеседуем.
Другой пристав
(тихо)
Парень-то, кажется, гол, с него взять нечего; зато старцы...
Первый
Молчи, сейчас до них доберемся. — Что, отцы мои? каково промышляете?
Продолжение
Варлаам
Плохо, сыне, плохо! ныне христиане стали скупы; деньгу любят, деньгу прячут. Мало богу дают. Прииде грех велий на языцы земнии. Все пустилися в торги, в мытарства; думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь; молишь, молишь; иногда в три дни трех полушек не вымолишь. Такой грех! Пройдет неделя, другая, заглянешь в мошонку, ан в ней так мало, что совестно в монастырь показаться; что делать? с горя и остальное пропьешь; беда да и только. — Ох плохо, знать пришли наши последние времена...
Первый пристав
Алеха! при тебе ли царский указ?
Второй
При мне.
Первый
Подай-ка сюда.
Москвы бежал некоторый злой еретик. А того беглого еретика царь приказал изловить и повесить.
Пристав
Кто здесь грамотный?
Григорий
(выступает вперед)
Я грамотный.
Окончание.
Пристав
(дает ему указ)
Читай же вслух.
Григорий
(читает)
«Чудова монастыря недостойный чернец Григорий, из роду Отрепьевых, впал в ересь и дерзнул, наученный диаволом, возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, к границе литовской...»
Пристав
(Мисаилу)
Как же не ты?
Григорий
«И царь повелел изловить его...»
Пристав
И повесить.
Григорий
Тут не сказано повесить.
Пристав
Врешь: не всяко слово в строку пишется. Читай: изловить и повесить.
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garikgro 11:21, 21 марта
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Около половины этой суммы приходится на продукты питания......
.... Оставшаяся часть расходуется на непродовольственные товары (оде... в «Экологически чистые продукты назвали недоступными для большинства россиян»