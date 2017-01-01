Обсуждение темы:

«Гражданка Китая получила три года колонии за кражу бриллианта с выставки в Петербурге»

С этими китаёзами вообще не стоит связываться! У них одно на уме, как бы Сибирь себе оттяпать, Дальний Восток и еще, сейчас, рот разевают на Байкал!