«70 нелегалов задержали в гостинице на Торжковской »

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Общество
Притесняют, гоняют, задерживают. Все виды репрессий в отношении несчастных мигрантов.
и тут же половину (а может и всех) макак выпустили дальше гулять по улицам города и делать свое грязное дело
В Ленинграде и по всей Руси не должно быть ишаков аульных! Которые завозят в своих задах вонючих наркотики, распространяют всюду свои болезни. Повышают криминал и отдельная к ним претензия. Все они так или иначе являются сторонниками ИГИЛ. Теракты (уже доказано), их рук дело. Наши же скудоумные едристы умеют, лишь,приносить соболезнования погибшим в терактах. На большее у ПЖиВчиков ума нет! Всех ВОН из России, всю шваль аульную и ИГИЛовскую, вместе с едриснёй!
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15:15, 24 апреля
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Около половины этой суммы приходится на продукты питания......
.... Оставшаяся часть расходуется на непродовольственные товары (оде... в «Экологически чистые продукты назвали недоступными для большинства россиян»