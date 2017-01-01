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«70 нелегалов задержали в гостинице на Торжковской »

и тут же половину (а может и всех) макак выпустили дальше гулять по улицам города и делать свое грязное дело

В Ленинграде и по всей Руси не должно быть ишаков аульных! Которые завозят в своих задах вонючих наркотики, распространяют всюду свои болезни. Повышают криминал и отдельная к ним претензия. Все они так или иначе являются сторонниками ИГИЛ. Теракты (уже доказано), их рук дело. Наши же скудоумные едристы умеют, лишь,приносить соболезнования погибшим в терактах. На большее у ПЖиВчиков ума нет! Всех ВОН из России, всю шваль аульную и ИГИЛовскую, вместе с едриснёй!