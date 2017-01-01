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«Медведев удивился ситуации с тремя удалениями на матче "Зенит" - "Урал"»

Лучше бы подал в отставку за коррупцию, кризис и безработицу, наведённую в стране! И, потом смотрел футбол, желательно на зоне. И, тогда бы удивлялся и комментировал просмотренные матчи. Всё одно на посту премьера, от него один вред и развал государства, как, кстати и от путина!