Медведев удивился ситуации с тремя удалениями на матче "Зенит" - "Урал"
18:49
Тэги: футбол, спорт, чемпионат россии, дмитрий медведев
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Обсуждение темы:
«Медведев удивился ситуации с тремя удалениями на матче "Зенит" - "Урал"»
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ДeдЗахаp 28.04 19:22 [ + 3 – ]
Лучше бы подал в отставку за коррупцию, кризис и безработицу, наведённую в стране! И, потом смотрел футбол, желательно на зоне. И, тогда бы удивлялся и комментировал просмотренные матчи. Всё одно на посту премьера, от него один вред и развал государства, как, кстати и от путина!
Всего комментариев - 2
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