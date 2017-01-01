В каким случаях работодатель обязан проводить психиатрическое освидетельствование сотрудников

C начала 2017 года в Санкт-Петербурге участились случаи взимания штрафов с работодателей за несоблюдение ст.213 трудового кодекса. Речь идет о профосмотрах . Раз в пять лет по определенному списку специальностей работодатель обязан проводить психиатрическое освидетельствование (ПО) сотрудников.

Вот список этих специальностей:

• Работники, деятельность которых связана с источниками повышенной опасности (работы с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений, электрических и магнитных полей и проч.)

• Работники, осуществляющие свою деятельность в условиях повышенной опасности (работы на высоте, в нефтяной, газовой промышленности и проч.)

• Работники, занятые в определенных видах деятельности (пищевые, медицинские, учебно-воспитательные и проч.)

Важно! Зачастую работодатели не понимают разницы между проведением ПО и осмотром психиатра в рамках предварительного и/или периодического профосмотров.

Штрафы за не соблюдение ст.213 ТК составляют: от 110 000 до 130 000 рублей (для ИП и руководителей компаний — от 15 000 до 25 000 рублей (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Алгоритм организации обязательного психиатрического освидетельствования:

• Работодатель самостоятельно определяет необходимость ПО для работника при приеме на работу и далее организует и контролирует повторные процедуры не реже, чем один раз в пять лет

• Работодатель выбирает медицинское учреждение, которое будет проводить психиатрическое освидетельствование, и заключает с ним договор.

• Выдает соответствующему сотруднику направление на психиатрическое освидетельствование.

• С направлением и паспортом работник обращается в данное медицинское учреждение и проходит процедуру психиатрического освидетельствования.

• Психиатрическая комиссия принимает решение о пригодности (непригодности) работника к выполнению соответствующих видов работ и выдает заключение работнику в течение 3 дней, а также сообщает работодателю эти сведения работодателю

Все расходы на проведение обязательного психиатрического освидетельствования работодатель обязан возместить сотруднику в полном объеме.