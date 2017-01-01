В ДТП с пожаром на Парашютной один человек погиб, еще двое получили серьезные травмы. Подробности

Пассажир легковушки и водитель грузовика госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пассажир легковушки и водитель грузовика госпитализированы в тяжелом состоянии.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 28 апреля около 11 часов утра на Парашютной улице.







В результате ДТП шофер «Рено», по данным полиции, погиб на месте. Его пассажир и водитель грузовика получили тяжелые раны и оказались в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

Стали известны подробности страшной аварии, которая сегодня днем произошла на Парашютной улице. В результате ДТП, закончившегося пожаром, один человек скончался на месте происшествия, еще двое были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 28 апреля около 11 часов утра на Парашютной улице. Водитель Renault врезался в ехавшую в правом ряду «ГАЗель». В результате ДТП шофер «Рено», по данным полиции, погиб на месте. Его пассажир и водитель грузовика получили тяжелые раны и оказались в больнице. По факту ДТП проводится проверка.





