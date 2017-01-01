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В Пушкине разбойник-неудачник, получив отказ, ни с чем покинул букмекерскую контору

14:25
Тэги: разбой, нападения, пушкин
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Тэги: разбой, нападения, пушкин
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Стоимость экологически чистых продуктов начнёт падать после соответствующего развития отрасли: если это перевести на русский-когда рак на горе свиснет. в «Экологически чистые продукты назвали недоступными для большинства россиян»
Vignat, такие же петухи как казаки, псевдопид.робайкеры, попы и другие пид.расы, которых ввел пукин для запугивания и обдирания собственного народа в «Пьяный водитель "Мерседеса" рассекал по улицам Петербурга, пока на Верности его не остановили бойцы Росгвардии»
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Эти твари только сейчас поняли?Всё что в магазинах это только скот кормить,картофель реально кормовой для скотины,хлеб...ну хлеб это хлеб а всё остальное это как они говорят или думают это для черни! в «Экологически чистые продукты назвали недоступными для большинства россиян»
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