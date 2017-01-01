В Ленобласти злоумышленник пытался вскрыть банкомат в магазине, но убежал, ничего не похитив

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 28 апреля около двух часов ночи преступник путем отжатия входной двери проник в помещение продовольственного магазина, где попытался вскрыть находившийся в тамбуре банкомат и похитить денежные средства, но, не успев довести задуманное до конца, с места происшествия скрылся.



В настоящее время стражи порядка проводят необходимые мероприятия, направленные на розыск подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что Минувшей ночью в Приозерском районе Ленинградской области неизвестный злоумышленник попытался вскрыть банкомат, но, не успев похитить денежные средства, с места происшествия скрылся.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 28 апреля около двух часов ночи преступник путем отжатия входной двери проник в помещение продовольственного магазина, где попытался вскрыть находившийся в тамбуре банкомат и похитить денежные средства, но, не успев довести задуманное до конца, с места происшествия скрылся.В настоящее время стражи порядка проводят необходимые мероприятия, направленные на розыск подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что из гостиницы на Васильевском острове неизвестные похитили банкомат.





