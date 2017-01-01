В Сосновом Бору пьяный мужчина семь раз ударил ножом в грудь свою знакомую

Потерпевшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу.

Потерпевшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел утром 27 апреля в квартире одного из домов по Комсомольской улице. Во время ссоры пьяный мужчина нанес женщине не менее семи ударов ножом в грудную клетку, причинив потерпевшей телесные повреждения в виде множественных проникающих ранений грудной клетки.



В результате женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Пострадавшая была госпитализирована в больницу. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".



"Подозреваемый задержан. В ходе предварительного следствия будут назначены необходимые судебные экспертизы, следователем будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне рано утром в городе Сосновый Бор Ленинградской области во время бытового конфликта мужчина нанес женщине порядка семи ударов ножом в грудь. К счастью, пострадавшей была вовремя оказана медицинская помощь и она выжила.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел утром 27 апреля в квартире одного из домов по Комсомольской улице. Во время ссоры пьяный мужчина нанес женщине не менее семи ударов ножом в грудную клетку, причинив потерпевшей телесные повреждения в виде множественных проникающих ранений грудной клетки.В результате женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Пострадавшая была госпитализирована в больницу. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство"."Подозреваемый задержан. В ходе предварительного следствия будут назначены необходимые судебные экспертизы, следователем будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Пикалево ревнивый мужчина пробрался в квартиру бывшей сожительницы и нанес ей несколько ударов ножом в грудь.





