В мае в Петербурге две ночи не будут разводить мосты

2 и 10 числа.

2 и 10 числа. комитета по развитию транспортной инфраструктуры .



Также чиновники напоминают, что вплоть до шести часов утра 6 мая для проезда полностью закрыт Тучков мост – переправа находится на реконструкции.



Напомним,

В ночи на 2 и на 10 мая в Петербурге не будут разводить мосты. Об этом сообщает пресс-службаТакже чиновники напоминают, что вплоть до шести часов утра 6 мая для проезда полностью закрыт Тучков мост – переправа находится на реконструкции.Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая метрополитен Петербурга будет работать всю ночь.







