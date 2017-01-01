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«Трое малолетних искателей приключений украли бутылку пива, взяли такси, не заплатив, и провели незабываемую ночь в подъезде во Мге»

Ну и уроды! Через несколько лет они будут представлять собой угрозу обществу. А ещё через несколько лет их родители, если будут живы, проклянут день, когда по пьяни зачали этих ублюдков.