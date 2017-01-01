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Труп мужчины, зарезанного приятелем, нашли только спустя несколько дней в квартире в Волхове

19:18
Тэги: убийство, ссора, смерть, ленобласть, задержания, следствие
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Тэги: убийство, ссора, смерть, ленобласть, задержания, следствие
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.... Оставшаяся часть расходуется на непродовольственные товары (оде... в «Экологически чистые продукты назвали недоступными для большинства россиян»
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