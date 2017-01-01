В Ленобласти пьяный мужчина натравил на фельдшера свою собаку, когда врач оказывала помощь его перепившей жене

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«В Ленобласти пьяный мужчина натравил на фельдшера свою собаку, когда врач оказывала помощь его перепившей жене»

Тоскливый Дятел Терпило 28.04 12:01 [ + -5 – ]

Собака друг человека и не будет напрасно набрасываться. Очевидно, фельдшер сделала хозяйке больно.