White Castle назовет реальные цены на натяжные потолки

На рынке продаж натяжных потолков существует проблема, которая состоит в отличии цен, находящихся на сайтах производителя, фирмы, и тех, которые называет по приезду замерщик. В то время как компания White Castle на сайте размещает только реальные цены, которые не увеличиваются по приезду замерщика, а только могут уменьшаться за счет гибкой системы действующих скидок. Также компания делает точные расчеты стоимости потолков еще не стадии консультирования по телефону с потребителем и даже самостоятельно с помощью специального онлайн-калькулятора на сайте компании.

На натяжные потолки цены обусловлены величиной и площадью помещения. Если большая площадь и маленький периметр, то стоимость будет меньше.

Расчет цены квадратного метра натяжного потолка ведется с помощью главных параметров помещения, в котором будут устанавливать его. Такими параметрами являются:

- сумма углов комнаты;

- количество ламп или светильников, находящихся на потолке(U);

- масштаб потолочной поверхности (S);

- количеством труб на поверхности потолка.

Цена вашего потолка вычисляется такой формулой: Коэффициент затрат (исчисляемый по таблице на сайте фирмы) *S* Cena (стоимость полотна для потолка) +U (углы, 0-4 90 руб/шт, 5-9 150 руб/шт, больше 10 180 руб/шт) + CL (установка светильника, 400 рублей за штуку) + O (обхождение трубы, 300 рублей за одну).

Цены натяжных потолков таких видов (за квадратный метр начинается стоимость от 390 рублей):

- матовые - имитация поштукатуренного потолка;

- лаковые - имеют идеальное отображение;

- сатиновые - похожи на сочетание двух предыдущих (белый/Китай: 218-360см 390 руб., 550 см 460 руб.; белый/Европа: 218-300 см 590 руб., 360 см 660 руб.; цветной/Китай: 218-360 490 руб., 550см 560 руб., цветной/Европа: 218-200 см 590руб., 360см 660 руб.).

Использовать мнооуровневые потолки удобно для того, чтобы разделить помещение на зоны, для увеличения или уменьшения высоты пространства и придания ему абсолютно новой формы (за погонный метр от 1200 рублей).

Если есть желание нанести фотографию, картину или изображение на материал, стоить это будет от 1300 рублей за квадратный метр.

Парящие потолки обойдутся вам, с учетом всех монтажных работ и необходимых изделий, в цену от 1300 рублей за кв. м. Акустический вид с воссозданием комфортной акустической атмосферы будет стоить от 1820 руб. за метр квадратный.

Другие интересующие вас цены вы найдете на сайте продавца White Castle.