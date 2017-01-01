Книжные ревью: Достоевский «Идиот»

Действие романа разворачивается во второй половине XIX века. В 1861 году в России отменили крепостное право, страна пошла по западному пути развития. Достоевский позволяет князю Мышкину косвенно стать жертвой этого социального переворота. Он терпит неудачу в своей неспособности подчинять жизненные принципы продажности и бесчестью.



Сюжет романа

26-летний князь Лев Николаевич Мышкин, последний отпрыск обедневшего дворянского рода, возвращается в Россию. Мышкин страдает от эпилепсии, он едет в поезде с лечения в швейцарском санатории, куда его отправил приемный отец пять лет назад, и знакомится с Парфеном Рогожиным, который происходит из богатой купеческой семьи. Рогожин рассказывает Мышкину о своей возлюбленной — Настасье Филипповне, бывшей содержанке богача Тоцкого.

Приехав на место — к единственным родственникам Епанчиным, князь узнает, что Настасья Филипповна известна в их доме. Он очарован красотой Настасьи, но считает, что ее лицо носит выражение болезненного прошлого. Генерал Епанчин стремится к тому, чтобы богатый Тоцкий женился на одной из его дочерей, поэтому пытается склонить Настасью к вступлению в брак со своим амбициозным секретарем Гаврилой Иволгиным. Епанчин и Тоцкий готовы предложить за этот брак 15 тысяч рублей.

На праздновании дня рождения Настасьи, как ожидается, объявляется помолвка с Ганей Иволгиным. Но девушка отказывается выходить за него. В это время появляется Рогожин, он приносит 100 000 рублей, потому что Настасья когда-то пообещала выйти замуж за того, кто заплатит ей эту сумму. Девушка бросает деньги в огонь и призывает Иволгина достать их. Мышкин вдруг видит свой шанс, он просит Настасью выйти за него замуж. Девушка отказывает и князю, заявив, что не заслуживает его, после этого достает щипцами деньги из огня и уезжает с Рогожиным.

Санкт-Петербург теперь в ожидании предстоящего бракосочетания Рогожина и Настасьи. Но девушка неоднократно сдвигает дату свадьбы. В конце концов, она покидает Рогожина и переезжает в Москву. Рогожин отправляется вслед за ней. Охваченный жалостью и раскаянием, Мышкин регулярно посещает Настасью.

Через несколько дней Мышкина охватило недомогание. На него нападает Рогожин с ножом и пытается убить. Припадок эпилепсии фактически спасает жизнь князя — он падает на землю прежде, чем Рогожин успевает нанести удар, и остается неподвижным.

Мышкин считает, что Настасья близка к безумию. Князь убежден, что такое развитие событий может быть остановлено, если он женится на ней. Начинаются приготовления к венчанию, но перед свадьбой Настасья вдруг сбегает с Рогожиным.

Князь ищет сбежавших в Санкт Петербурге. Придя в их дом, он обнаруживает, что Рогожин зарезал Настасью Филипповну.

Финал романа печален. Рогожин сослан в Сибирь. Мышкин впадает в душевный ступор и отправляется обратно в швейцарский санаторий.



Главное о книге

«Идиот» является одним из первых психологических романов в мировой литературе. Книгу можно приобрести в книжном интернет магазине bookvoed.ru.

Факты:



- Достоевский написал большую часть романа в период с сентября 1867 по январь 1869 г. за пределами России, когда он, спасаясь от кредиторов, находился в Германии, Швейцарии и Италии.

- Театральная постановка «Идиота» входит в список наиболее часто исполняемых произведений в мире.- Роман включен в список книг, рекомендованных школьникам Министерством образования.

Психологическая глубина, которая достигает необычайной резкости в этом романе, уникальна для книг и способствовала тому, что автор «Идиота» стал одним из десяти наиболее часто упоминаемых имен в мировой литературе.