В Александровской двое в масках связали ремнями хозяина дома и его 81-летнюю мать и похитили гаджеты

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«В Александровской двое в масках связали ремнями хозяина дома и его 81-летнюю мать и похитили гаджеты»

Тоскливый Дятел Терпило 28.04 11:54 [ + -1 – ]

Все конечно скажут, что это дело рук мигрантов, хотя это самые безобидные существа.