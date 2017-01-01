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«В Петербурге мошенницы под предлогом "денежной реформы" похитили у доверчивой пенсионерки 100 тысяч рублей»

Мошенники давным давно таким образом обкрадывают пенсионеров. Говорить что то бес толку! Остаётся лишь один совет дать. Надо было догнать их и дать разменять им ещё 100 000р. Раз деньги не нужны? Всё таки с возрастом пора и ума набираться.Чай не в СССР живём, а в другой эпохе!