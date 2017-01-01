На севере Петербурга мошенник под предлогом замены счетчиков на воду похитил у 91-летней бабушки почти 300 тысяч рублей

Инцидент произошел на улице Академика Константинова.

Инцидент произошел на улице Академика Константинова.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 27 апреля в полицию обратилась 91-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что около 12.10 злоумышленник под предлогом замены счетчиков для воды вошел к ней в квартиру на улице Академика Константинова. За еще не сделанную работу злоумышленник попросил 15 тысяч рублей.



Пожилая женщина имела неосторожность достать кошелек, в котором хранила все свои сбережения – 275 тысяч рублей. Применив физическую силу и вырвав деньги из рук пенсионерки, грабитель скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.



"В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне днем в Калининском районе Петербурга очередная старушка стала жертвой мошенником. Неизвестный преступник под предлогом замены счетчиков воды проник в квартиру пожилой женщины и силой отобрал у нее кошелек с крупной суммой денег.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 27 апреля в полицию обратилась 91-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что около 12.10 злоумышленник под предлогом замены счетчиков для воды вошел к ней в квартиру на улице Академика Константинова. За еще не сделанную работу злоумышленник попросил 15 тысяч рублей.Пожилая женщина имела неосторожность достать кошелек, в котором хранила все свои сбережения – 275 тысяч рублей. Применив физическую силу и вырвав деньги из рук пенсионерки, грабитель скрылся с места происшествия в неизвестном направлении."В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что полиция задержала мошенника, который под предлогом ремонта техники или "решения проблем" обманул почти 20 человек.





