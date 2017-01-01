В коммуналке на Маршала Тухачевского двое в масках избили двух девушек и украли у их соседа более 600 тысяч рублей

Обеим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Обеим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 27 апреля около 20.00 двое злоумышленников масках, позвонив в дверной звонок, вошли в коммунальную квартиру дома 37 на улице Маршала Тухачевского.



Незваные гости избили двух девушек, проживающих в коммуналке, 22-х и 23-х лет, после чего вошли в комнату их соседа. После этого через незапертую дверь они проникли в комнату их 19-летнего соседа, откуда похитили 625 тысяч рублей и с места происшествия скрылись.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», младшая из соседок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей носа, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована. Медицинская помощь потребовалась и другой пострадавшей.



По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером неизвестные преступники напали на двух девушек, проживающих в коммунальной квартире в Красногвардейском районе Петербурга, избили их и похитили крупную сумму денег у их соседа.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 27 апреля около 20.00 двое злоумышленников масках, позвонив в дверной звонок, вошли в коммунальную квартиру дома 37 на улице Маршала Тухачевского.Незваные гости избили двух девушек, проживающих в коммуналке, 22-х и 23-х лет, после чего вошли в комнату их соседа. После этого через незапертую дверь они проникли в комнату их 19-летнего соседа, откуда похитили 625 тысяч рублей и с места происшествия скрылись.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», младшая из соседок с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей носа, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована. Медицинская помощь потребовалась и другой пострадавшей.По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание.Напомним, ранее мы писали о том, что трех мужчин задержали за убийство женщины при квартирном разбое в Петербурге.







Обсуждение темы: «В коммуналке на Маршала Тухачевского двое в масках избили двух девушек и украли у их соседа более 600 тысяч рублей» Тоскливый Дятел Терпило 28.04 11:09 [ + 0 – ]

Как они смогли поднять руку на женщину. НЕСТОР 28.04 11:45 [ + 0 – ]

дятел-черножопые только и могут баб бить арнольд питерский 28.04 14:07 [ + 0 – ]

дело рук чертей черножопых

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