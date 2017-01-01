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«На набережной Фонтанки 70-летний водитель Honda, паркуясь, умудрился отправить машину в реку (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 28.04 11:08 [ + 0 – ]

Права на полку пора, а самому на лавочку.