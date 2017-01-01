Обсуждение темы:

«Суд разрешил актеру Алесею Панину отобрать дочь у жены»

Какой ужас ( С таким отцом у ребёнка психика нарушена будет .

Тоскливый Дятел Терпило 28.04 11:59 [ + -5 – ]

Поздравляю и искренне рад за человека! Наконец-то суд встал на сторону отца, который имеет такие же законные права на ребенка. Уверен, что ребенок вырастет под его воспитанием счастливым и разносторонне развитым.