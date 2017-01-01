В Петербурге СК возбудил дело в отношении пяти полицейских, которые имитировали борьбу с наркоперступностью

Для достижения цели фигуранты избили птоерпевшего и принудили сделать "закладку".

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Обсуждение темы:

«В Петербурге СК возбудил дело в отношении пяти полицейских, которые имитировали борьбу с наркоперступностью»

Тоскливый Дятел Терпило 28.04 11:57 [ + -3 – ]

Не могу поверить. В органах работают самые порядочные и честные люди, которые охраняют нас от преступного мира.