Под Пикалево в лобовом ДТП с участием Mitsubishi и ВАЗа погибли оба водителя

Авария произошла накануне вечером.

Авария произошла накануне вечером.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 27 апреля около17:35 на 2-м километре 1-го подъезда к Пикалево. Там лоб в лоб столкнулись автомобили Mitsubishi ASX и ВАЗ-2107.



В результате аварии погибли оба водителя: мужчина 1990 года рождения, управлявший «Мицубиси», и мужчина 1972 года рождения, находившийся за рулем «Жигулей». По факту аварии ведется проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Бокситогорском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек, в результате которого погибли оба водителя.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 27 апреля около17:35 на 2-м километре 1-го подъезда к Пикалево. Там лоб в лоб столкнулись автомобили Mitsubishi ASX и ВАЗ-2107.В результате аварии погибли оба водителя: мужчина 1990 года рождения, управлявший «Мицубиси», и мужчина 1972 года рождения, находившийся за рулем «Жигулей». По факту аварии ведется проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что на Колпинском шоссе водитель "Пежо" врезался на встречке в грузовик и угробил трех своих пассажирок.







Обсуждение темы: «Под Пикалево в лобовом ДТП с участием Mitsubishi и ВАЗа погибли оба водителя» НЕСТОР 28.04 10:14 [ + 0 – ]

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