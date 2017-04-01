В Ленобласти появились плакаты с девушкой, похожей на Диану Шурыгину. Чиновники говорят, что "совпадение случайно" (фото)

Комитет по труду и занятости населения Ленобласти развесил социальную рекламу о соблюдении техники безопасности, где изображена девушка, похожая на Диану Шурыгину. Один из баннеров заметили в Выборге.В Ленинградской области появились плакаты с просьбой соблюдать технику безопасности. Развесил их Комитет по труду и занятости населения региона. Жители региона нашли сходство девушки, изображенной на плакате, с героиней серии передач «Пусть говорят» Дианой Шурыгиной.Но утверждать, что девушка на баннере похожа на Диану не стоит. На фотографии не видно лица девушки. Лишь прическа и рубашка модели напоминают образ Шурыгиной из первого выпуска шоу «Пусть говорят».Как пишет, в Комитете по труду и занятости области опровергли информацию о схожести модели с Дианой Шурыгиной. В ведомстве рассказали, что образ модели был подобран в соответствии с молодежными модными тенденциями.«Любые совпадения случайны», — заключили в Комитете.