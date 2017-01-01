Проект “Санитарные книжки в Санкт-Петербурге” был организован в конце 2011 года бывшими сотрудниками медцентров города. Мы знаем обо всех проблемах, связанных с оформлением медкнижек не понаслышке. К ним относятся:

- Завышенные цены

- Фальшивые медицинские книжки

- Халатное отношение к ЛМК как работодателей, так и работников.

Поэтому, мы запустили проект “Санитарные книжки в Санкт-Петербурге” исходя из нашей гражданской позиции. Мы хотим помочь всем заинтересованным сторонам – и работникам и работодателям и медцентрам найти друг друга. Мы хотим сделать пространство рунета более удобным для всех.

На нашем сайте размещена карта города Санкт-Петербурга, на ней отмечены надежные, с нашей точки зрения, медцентры. Физические лица, профессиональная деятельность которых требует наличия Личной медицинской книжки, могут выбрать ближайший к ним медцентр и воспользоваться его услугами.

В разделе “Вопросы” можно получить ответы на наиболее часто-задаваемые из них. Если среди них нет нужного вам вопроса и ответа, то обратится к нам можно через форму обратной связи.

Для юридических лиц предлагается следующая схема работы:

- Заявка на конкурс

- Утверждение правил конкурса

- Уведомление о конкурсе

- Прием предложений

- Определение победителя

- Обмен контактами

Важно отметить, что вся информация, предоставляемая участником любой из вышеуказанных групп, являющаяся конфиденциальной, таковой и остается, до тех пор, пока обратное не будет оговорено в явном виде.