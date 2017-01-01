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Проект “Санитарные книжки в Санкт-Петербурге”

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Фестиваль ледоколов

15:15, 24 апреля

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Так им козлам и надо! в «На Мурманском шоссе в Сясьстрое обстреляли камеру ГИБДД»
и что значит «окончательно испортится»? Мокрый снег с дождем, град, порывистый ветер и плюс два – это не окончательно? в «К выходным погода в Петербурге окончательно испортится и пойдут дожди (видео)»
Потеплеет с уходом циклона – океей, но это-то когда случится? в «К выходным погода в Петербурге окончательно испортится и пойдут дожди (видео)»
"В отношении правонарушительниц составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией)."

Всё верно,но тогда и ЗакС и Смольный под эту статью подходят. в «Притон с пятью "ночными бабочками" квартировал в квартире в центре Петербурга»
Обычные будни Ленобласти, к сожалению. .. в «В придорожной канаве Ленобласти нашли сгнившее тело 30-летнего мужчины»
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