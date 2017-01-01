Пьяный водитель "Мерседеса" рассекал по улицам Петербурга, пока на Верности его не остановили бойцы Росгвардии

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«Пьяный водитель "Мерседеса" рассекал по улицам Петербурга, пока на Верности его не остановили бойцы Росгвардии»

монк-аль-ахри 27.04 20:38 [ + 2 – ]

Позднее выяснилось. Задержанный был бойцом Росгвардии, находящийся в отгуле.

Vignat 27.04 21:02 [ + 2 – ]

Что за бойцы какой-то гвардии появились? Как их можно увидеть и где они прячутся?