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«Проезд военной техники обернулся пробкой на КАД в Петербурге (фото)»

власовцы вновь устраивают Парад Советской Победы, прикрываясь власовскими тряпками, георгиевскими ленточками да бессмертными полками - тем самым глумясь над Победой Советского Народа

Всё через жопу.

Вот это парад. Смотреть с 37:45



Или вот.А сейчас вот такие удоды головку на длинной птичьей шейке в падучей запрокидывают, ворон в небе считают.