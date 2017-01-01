Экологически чистые продукты назвали недоступными для большинства россиян
19:20, 27 апреля
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Общество
Обсуждение темы:
«Экологически чистые продукты назвали недоступными для большинства россиян»
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смерч 27.04 20:18 [ + 2 – ]
Эти твари только сейчас поняли?Всё что в магазинах это только скот кормить,картофель реально кормовой для скотины,хлеб...ну хлеб это хлеб а всё остальное это как они говорят или думают это для черни!
НЕСТОР 27.04 21:03 [ + 2 – ]
Для правительства,чем больше россиян сдохнет,тем лучше. Не надо пенсию платить.
Всего комментариев - 3
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