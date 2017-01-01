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«Экологически чистые продукты назвали недоступными для большинства россиян»

Эти твари только сейчас поняли?Всё что в магазинах это только скот кормить,картофель реально кормовой для скотины,хлеб...ну хлеб это хлеб а всё остальное это как они говорят или думают это для черни!