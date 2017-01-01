Во время ссоры со знакомой в квартире на Васильевском 59-летний мужчина применил травмат

Инцидент произошел на Малом проспекте.

Инцидент произошел на Малом проспекте.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , 26 апреля в одной из квартир дома 23 по Малому проспекту В.О. произошел конфликт между мужчиной и женщиной. В ходе ссоры подозреваемый достал травматический пистолет и произвел выстрел вверх, при этом выкрикивая угрозы убийством.



Жильцы дома, услышав шум и женские крики, сразу же обратились в полицию. Прибывшие на место бойцы Росгвардии обезоружили и задержали стрелка. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Василеостровском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал 59-летнего мужчину, который угрожал убийством своей 59-летней знакомой, при этом произвел выстрел из травматического пистолета.Как сообщает, 26 апреля в одной из квартир дома 23 по Малому проспекту В.О. произошел конфликт между мужчиной и женщиной. В ходе ссоры подозреваемый достал травматический пистолет и произвел выстрел вверх, при этом выкрикивая угрозы убийством.Жильцы дома, услышав шум и женские крики, сразу же обратились в полицию. Прибывшие на место бойцы Росгвардии обезоружили и задержали стрелка. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что в Волхове разъяренная женщина во время ссоры зарезала своего сожителя.







Обсуждение темы: «Во время ссоры со знакомой в квартире на Васильевском 59-летний мужчина применил травмат» НЕСТОР 27.04 14:46 [ + 1 – ]

Какая сука разрешила травмат? утро&лето 27.04 17:09 [ + 0 – ]

В 59 лет драться уже тяжело, а травмат весомый аргумент в коммунальных войнах.

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