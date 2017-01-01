Дама на "Ягуаре" влетела в трамвай на Индустриальном проспекте (фото)

И собрала внушительные пробки.

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Обсуждение темы:

«Дама на "Ягуаре" влетела в трамвай на Индустриальном проспекте (фото)»

Волк Лисыч 27.04 13:57 [ + 2 – ]

Таким дамочкам на волосатом мотоцикле, а не на Ягуаре ездить. Позорят марку.

Тоскливый Дятел Терпило 27.04 14:12 [ + -1 – ]

Откуда у них такие дорогие машины?

НЕСТОР 27.04 14:48 [ + 2 – ]

Из-за вонючей дырки пострадала куча народа.