На Пулковской пассажир Audi A4 выхватил у 62-летней пенсионерки сумку с деньгами и документами
18:22
Тэги: грабеж, авто, московский район
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