В Петербурге 8-летний мальчик получил серьезные травмы головы по время тренировки по боксу

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«В Петербурге 8-летний мальчик получил серьезные травмы головы по время тренировки по боксу»

Изя Чемпион Вернулся 27.04 14:35 [ + 1 – ]

Знаем это заведение,там реально идиоты тренируют,детей туда лучше не отдавать,для тех ,для кого голова в приоритете