Безработный мужчина пойдет под суд за битье окон в автобусе на стоянке в Песочном

Пьяный гражданин расколотил стекла пневматическим пистолетом.

Пьяный гражданин расколотил стекла пневматическим пистолетом. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



12 апреля около девяти часов вечера в поселке Песочный на автобусном кольце неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя крайне агрессивно и из хулиганских побуждений несколько раз ударил пневматическим пистолетом в окно рейсового автобуса. Затем злоумышленник скрылся. В результате его действий были разбиты два стекла в окне автобуса.



В полицию с заявлением по данному факту обратился представитель организации, которой принадлежит поврежденный автобус. Отделом дознания ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга были возбуждены уголовные дела по статье 214 УК РФ (вандализм) и 213 УК РФ (хулиганство).



В рамках оперативно-профилактической операции «Анаконда» сотрудники районной полиции задержали 38-летнего неработающего жителя Ленинградской области. Оказалось, задержанный ранее судим за незаконное хранение наркотиков.



В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.



Напомним,



В Песочном около двух недель назад нетрезвый мужчина, размахивая пневматическим пистолетом, из хулиганских побуждений разбил стекла в окне рейсового автобуса, сообщают в12 апреля около девяти часов вечера в поселке Песочный на автобусном кольце неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя крайне агрессивно и из хулиганских побуждений несколько раз ударил пневматическим пистолетом в окно рейсового автобуса. Затем злоумышленник скрылся. В результате его действий были разбиты два стекла в окне автобуса.В полицию с заявлением по данному факту обратился представитель организации, которой принадлежит поврежденный автобус. Отделом дознания ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга были возбуждены уголовные дела по статье 214 УК РФ (вандализм) и 213 УК РФ (хулиганство).В рамках оперативно-профилактической операции «Анаконда» сотрудники районной полиции задержали 38-летнего неработающего жителя Ленинградской области. Оказалось, задержанный ранее судим за незаконное хранение наркотиков.В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.Напомним, ранее мы писали об уголовное деле, которое завели на петербуржца, спрыгнувшего со второго этажа на крышу припаркованного автомобиля.





