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Мумию младенца нашли в подвале дома в Вырице

10:35
Тэги: смерть, тело, дети, ленобласть
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Тэги: смерть, тело, дети, ленобласть
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ПИД.РАСЫ!!! А в детские дома не суждено одтать или бедным семьям. в «130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь»
На Пискаревке все перевернулись.... в «130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь»
ага пограбить понасиловать порэзать в «Губернатор: все больше туристов едет в Петербург, чтобы погулять и перекусить»
да ладно врать то,сами по домам и растаскали,а обывателям лапшу вешают в «130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь»
Дятел Терпило- у тебя давно в голове инфекция. Чиновным тварям плевать на людей. Главное чтоб им было хорошо. в «130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь»
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