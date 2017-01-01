Две иномарки столкнулись на глазах гаишников на Малоохтинском: пострадали женщина с ребенком (фото)
09:27
Тэги: дтп, авто, красногвардейский район, пострадавшие
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ПИД.РАСЫ!!! А в детские дома не суждено одтать или бедным семьям. в «130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь»
На Пискаревке все перевернулись.... в «130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь»
ага пограбить понасиловать порэзать в «Губернатор: все больше туристов едет в Петербург, чтобы погулять и перекусить»
да ладно врать то,сами по домам и растаскали,а обывателям лапшу вешают в «130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь»
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