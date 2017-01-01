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«Автоледи на "Вольво" утроила ДТП с шестью пострадавшими на Приозерском шоссе (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 27.04 11:06 [ + 0 – ]

От этих "автоледи" людей страдает не меньше, чем от терактов в метро.