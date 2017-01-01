Обсуждение темы:

«Притон с пятью "ночными бабочками" квартировал в квартире в центре Петербурга»

Сергей Григорьев 26.04 19:53 [ + 0 – ]

"В отношении правонарушительниц составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией)."



Всё верно,но тогда и ЗакС и Смольный под эту статью подходят.