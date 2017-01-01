"Пионерскую" открыли после проверки
17:39
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ПИД.РАСЫ!!! А в детские дома не суждено одтать или бедным семьям. в «130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь»
Чушь собачья, сказки, брехня. С таким же успехом можно на марсиан все свалить... в «Ответственность за теракт в Петербурге взяли на себя боевики, связанные с "Аль-Каидой"»
На Пискаревке все перевернулись.... в «130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь»
да ладно врать то,сами по домам и растаскали,а обывателям лапшу вешают в «130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь»
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