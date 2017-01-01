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В ЗакСе Ленобласти самому "бедному" депутату коллеги собрали 5,5 тысяч рублей

16:20
Тэги: закс, ленобласть, доходы, деньги
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Тэги: закс, ленобласть, доходы, деньги
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Общество
Обсуждение темы:
«В ЗакСе Ленобласти самому "бедному" депутату коллеги собрали 5,5 тысяч рублей»
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Сергей Григорьев 26.04 19:47 [ + 0 ]

Вот если бы этому депутату 5,5 лет в колонии строго режима накинули..

Всего комментариев - 1

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