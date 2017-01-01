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«В ЗакСе Ленобласти самому "бедному" депутату коллеги собрали 5,5 тысяч рублей»

Сергей Григорьев 26.04 19:47 [ + 0 – ]

Вот если бы этому депутату 5,5 лет в колонии строго режима накинули..