Обсуждение темы:

«ДТП на Ржевке: самосвал повис на разломившемся мосту через Охту (фото)»

Все,

что нужно знать про соблюдение грузовичиллами ПДД в части перевеса, про

сохранность наших дорог и про Платона.

Пусть теперь удод за свой счет мост восстанавливает! И убытки возмещает тем, кто вынужден теперь ездить в объезд!