Полиция задержала мужчину, который 13 лет назад во время пьянки до смерти избил свою 74-летнюю родственницу

Подозреваемый арестован.

Подозреваемый арестован.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла в ноябре 2004 года в квартире одного из домов по Свердловской набережной. Во время ссоры после совместного распития алкогольных напитков 38-летний безработный жестоко изибл свою 74-летнюю родственницу.



От полученных повреждений последняя скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся от следствия и был объявлен в розыск. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".



"В апреле 2017 года на территории Кировского района Ленинградской области он был задержан. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что



В Красногрвардейском районе Петербурга правоохранительные органы задержали мужчину, который 13 лет назад во время пьянки до смерти забил свою пожилую родственницу.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла в ноябре 2004 года в квартире одного из домов по Свердловской набережной. Во время ссоры после совместного распития алкогольных напитков 38-летний безработный жестоко изибл свою 74-летнюю родственницу.От полученных повреждений последняя скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся от следствия и был объявлен в розыск. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство"."В апреле 2017 года на территории Кировского района Ленинградской области он был задержан. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Волхове разъяренная женщина во время ссоры зарезала своего сожителя.





