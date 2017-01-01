В Пикалево ревнивый мужчина пробрался в квартиру бывшей сожительницы и нанес ей несколько ударов ножом в грудь

По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям.

По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, ночью 26 апреля подозреваемый проник через окно в квартиру своей бывшей сожительницы в городе Пикалево.



"Мужчина на почве ревности стал наносить ей удары ножом в область грудной клетки, причинив ей телесные повреждения, однако не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены соседями потерпевшей, а также своевременным оказанием медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.



По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "нарушение неприкосновенности жилища". Подозреваемый задержан.



"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивается потерпевшая и свидетели произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на среду в Бокситогорском районе Ленинградской области мужчина проник в квартиру к своей бывшей сожительницы и изрезал ее ножом в приступе ревности. К счастью, пострадавшей была оказана медицинская помощь и она выжила.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, ночью 26 апреля подозреваемый проник через окно в квартиру своей бывшей сожительницы в городе Пикалево."Мужчина на почве ревности стал наносить ей удары ножом в область грудной клетки, причинив ей телесные повреждения, однако не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены соседями потерпевшей, а также своевременным оказанием медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "нарушение неприкосновенности жилища". Подозреваемый задержан."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивается потерпевшая и свидетели произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Пикалево 60-летняя женщина 6,5 лет проведет в колонии за то, что заказала киллеров для убийства своего зятя.





