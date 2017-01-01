«130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь»

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Общество
ПИД.РАСЫ!!! А в детские дома не суждено одтать или бедным семьям.
Правильно сделали. Спасли людей от кишечно-инфекционных заболеваний, которые могли привести к всеобщей эпидемии.
да ладно врать то,сами по домам и растаскали,а обывателям лапшу вешают
Предполагалось, что эти санкции против поганых заморских буржуинов -- дескать, не буде м у вас покупать вашу паршивую жрачку, пусть она у вас там сгниет.
А получилось, что санкции против собственного народа в лице малого предпринимателя, который через заднее кирильцо купил и оплатил заморскому буржую и владельцам приграничного крыльца весь товар, а теперь его этого товара лишили.
Заморский буржуй за свою жрачку деньги получил, однако, а нашему теперь чаво делать?
Дятел Терпило- у тебя давно в голове инфекция. Чиновным тварям плевать на людей. Главное чтоб им было хорошо.
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garikgro 11:21, 21 марта
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