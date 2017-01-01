130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь

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«130 килограммов санкционного мяса, рыбы и молочки отправили в Петербурге в печь»

Джон Сильвер 26.04 13:06 [ + 12 – ]

На Пискаревке все перевернулись....

арнольд питерский 26.04 13:08 [ + 16 – ]

ПИД.РАСЫ!!! А в детские дома не суждено одтать или бедным семьям.

Тоскливый Дятел Терпило 26.04 13:18 [ + -14 – ]

Правильно сделали. Спасли людей от кишечно-инфекционных заболеваний, которые могли привести к всеобщей эпидемии.

SCORPION69 26.04 13:56 [ + 10 – ]

да ладно врать то,сами по домам и растаскали,а обывателям лапшу вешают

Hиф-Hиф 26.04 14:25 [ + 7 – ]

Предполагалось, что эти санкции против поганых заморских буржуинов -- дескать, не буде м у вас покупать вашу паршивую жрачку, пусть она у вас там сгниет.

А получилось, что санкции против собственного народа в лице малого предпринимателя, который через заднее кирильцо купил и оплатил заморскому буржую и владельцам приграничного крыльца весь товар, а теперь его этого товара лишили.

Заморский буржуй за свою жрачку деньги получил, однако, а нашему теперь чаво делать?

2405 26.04 15:00 [ + 7 – ]

Дятел Терпило- у тебя давно в голове инфекция. Чиновным тварям плевать на людей. Главное чтоб им было хорошо.