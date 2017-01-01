Губернатор: все больше туристов едет в Петербург, чтобы погулять и перекусить

По словам Полтавченко, эффект от туризма в прошлом году составил около 250 млрд.

По словам Полтавченко, эффект от туризма в прошлом году составил около 250 млрд.



"Стало больше ресторанов и кафе. К нам полюбили приезжать погулять и перекусить. Хвалят за цены и разнообразное меню», – цитирует Полтавченко "Фонтанка.ру".



Он добавил, что рестораторы и владельцы бутиков возвращаются в докризисное положение, в частности арендаторы вернулись на Невский, а кафе в городе стало и вовсе на 9 процентов больше.



Губернатор привел экспертные данные, согласно которым общий эффект от туризма в Санкт-Петербурге оценивается в 250 млрд рублей. Он напомнил, что в 2016 году в город приехало 6,9 млн гостей, а число визитов выросло на 12%



Напомним,

Георгий Полтавченко в своём выступлении перед ЗакСом 26 апреля отметил, что город в 2016 году не только показывает экономический рост, но и туристический."Стало больше ресторанов и кафе. К нам полюбили приезжать погулять и перекусить. Хвалят за цены и разнообразное меню», – цитирует Полтавченко "Фонтанка.ру".Он добавил, что рестораторы и владельцы бутиков возвращаются в докризисное положение, в частности арендаторы вернулись на Невский, а кафе в городе стало и вовсе на 9 процентов больше.Губернатор привел экспертные данные, согласно которым общий эффект от туризма в Санкт-Петербурге оценивается в 250 млрд рублей. Он напомнил, что в 2016 году в город приехало 6,9 млн гостей, а число визитов выросло на 12%Напомним, ранее СМИ сообщили, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о готовности ввести систему бесплатных электронных виз для гостей города.







Обсуждение темы: «Губернатор: все больше туристов едет в Петербург, чтобы погулять и перекусить» арнольд питерский 26.04 12:02 [ + 0 – ]

ага пограбить понасиловать порэзать Тоскливый Дятел Терпило 26.04 12:10 [ + 0 – ]

Губернатор прав. Петербург становится подлинным европейским хабом, в котором мечтают побывать все иностранные туристы. Фешенебельные отели, музейные шедевры, современная городская инфраструктура, приветливые горожане, все это создает неповторимы колорит нашей жемчужины.

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